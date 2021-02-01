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Театр Культура

Стартовал окружной этап фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 февраля, стартовал окружной этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Региональные эксперты составят рейтинги лучших спектаклей, видеоверсии которых размещены на официальном сайте фестиваля. "Экспертное голосование" продлится до 26 февраля.

От Самарской губернии в окружной этап вышли творческое объединение "СТО" Самарского молодежного драматического театра "Мастерская" (режиссер Степан Белькот) со спектаклем по произведению Олжаса Жанайдарова "Френдзона" и Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" самарского "ЦВР "Крылатый" (режиссер Виктор Михайлов) со спектаклем по повести Н.В.Гоголя "Шинель". Они стали победителями регионального этапа, который прошел в рамках областного фестиваля "Театральная весна".

На основании рейтингов, полученных в ходе просмотра видеоверсий спектаклей, состоится итоговое голосование жюри, в результате которого и определятся победители фестиваля.

Имена лауреатов "Театрального Приволжья-2020" будут названы на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая состоится во Всемирный день театра 27 марта в Ижевске. Победителей определят в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса". Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в сети Интернет.

Напомним, в 2019 году лауреатом окружного фестиваля стал спектакль студентов 2-го курса Самарского института культуры "Аленький цветочек". Он вошел в рейтинг лучших постановок Приволжского федерального округа.

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