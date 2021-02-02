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Экология Общество

СамГУПС реализует проект по селективному сбору отходов

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СамГУПС приступил к реализации социально-экологического проекта "Школа, ВУЗ, ССУЗ - Разделяй со мной!" Проект направлен на сохранение окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и повышение экологической культуры обучающихся.

Фото: архив ООО "ЭкоСтройРесурс"

Доцент кафедры "Биомедицинская безопасность на транспорте" СамГУПС Юрий Холопов рассказал, что проект "Школа, ВУЗ, ССУЗ - Разделяй со мной!" направлен на оптимизацию обращения с отходами на основе их селективного сбора. Участники проекта - студенты и преподаватели вуза. "Проект призван решить конкретную проблему, которая касается каждого из нас, нашего дома, двора, вуза и города в целом. Раздельный сбор мусора - это здоровье наших людей, наших детей", - пояснил Юрий Холопов.

Кроме того, проект позволит вовлечь студенчество и граждан в обдуманное оптимизированное обращение с отходами, а также решить ряд актуальных задач. Во-первых, сократить объем отходов путем перераспределения их части на вторичную переработку. Во-вторых, позволит сформировать основы экологической культуры у будущих железнодорожников, привить им полезные экопривычки.

Вопросы раздельного сбора отходов прорабатывались студентами университета и ранее. Например, в ноябре прошлого года в Ишиме (Тюменская область) в режиме онлайн состоялась конференция "Перспектива: формирование экологических компетенций обучающихся".

Студентка 3 курса факультета "Системы обеспечения движения поездов" Самарского государственного университета путей сообщения Снежана Микитюк стала обладателем Гран-при конференции.

Снежана представила исследование "Формирование экологически оправданного поведения у жителей Самарской области на основе совершенствования сферы обращения с отходами". Научным руководителем Снежаны Микитюк является преподаватель СамГУПС, доцент кафедры "Биомедицинская безопасность на транспорте", секретарь общественного совета при министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, победитель всероссийского проекта "Золотые имена высшей школы" Юрий Холопов.

Теперь появилась реальная возможность совместно с региональным оператором начать воплощение идеи селективного сбора отходов.

В конце прошлого года на объектах СамГУПС - в учебных корпусах и вблизи общежитий - вуз совместно с региональным оператором "ЭкоСтройРесурс" начал установку специализированных контейнеров для раздельного сбора мусора. Были установлены ПЭТ-накопители и накопители для пластиковых крышек.

Данный проект поддержан министерством образования и науки Самарской области, департаментом образования администрации Самары и получит продолжение на всей территории мегаполиса. В перспективе проект позволит вовлечь в активную деятельность по охране окружающей среды и объединить усилия учеников школ, студентов средних специальных и высших учебных заведений, педагогического сообщества, органов местного самоуправления и общественности в решении проблем охраны окружающей среды.

За период реализации проекта участники на практике приобретут навыки разделения отходов, получат информацию о том, что такое экологичный образ жизни, к каким последствиям для окружающей среды приводят наши поступки и как можно с помощью простых экопривычек сохранить природные ресурсы.

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