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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре вновь начнут взыскивать пени за просрочку "коммуналки"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" объявил о возобновлении взыскания пени за просрочку платежей. В январские квитанции уже включены пени за услуги отопления и горячего водоснабжения, образовавшиеся до 6 апреля 2020 г.

Возобновление взысканий связано с окончанием действия постановления правительства РФ, согласно которому они не взимались в течение прошлого года. Кроме того, документ вводил до 1 января 2021 г. мораторий на поверку индивидуальных приборов учета ГВС, срок которой истек после 1 апреля 2020 г.

"В январской квитанции плата за горячую воду и отопление (при наличии индивидуального прибора учета) рассчитана по среднемесячному объему потребления. В следующей "платежке" при отсутствии поверки расчет будет производиться по нормативу", - отмечается в сообщении компании.

Директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов подчеркнул, что самарцы могут проверить задолженность или получить данные о начисленных пени в личном онлайн-кабинете. Для доступа к личному кабинету клиенту необходимо использовать индивидуальные логин и пароль, размещенные на квитанции.

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