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В Рощинском отработали взаимодействие беспилотников и гаубиц в обороне

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений на Рощинском полигоне в Самарской области отработали взаимодействие беспилотников и гаубиц в обороне.

По замыслу учений, разведчики обнаружили крупные силы условного противника, продвигавшегося к населенному пункту. Командование решило сковать силы противника огнем артиллерии. Совместный огонь по противнику с трех рубежей вели расчеты гаубиц Д-30. Координацию их действий осуществляли подразделения беспилотных летательных аппаратов "Гранат-4".

После артиллерийской подготовки мотострелковые подразделения уничтожили разрозненные группы противника огнем из бронетранспортёров БТР-82А и гранатометов РПГ-7.

Расчеты радиоэлектронной борьбы параллельно выполняли задачи по подавлению связи, нарушению каналов управления, искажению навигационных полей и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения.

В учениях участвовало более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и военной техники.

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