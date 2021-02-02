Кассира из самарского магазина уличили в краже более чем 800 тыс. рублей

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 32-летней женщины, которую обвиняли в хищении в крупном размере.

По данным прокуратуры Промышленного района, подозреваемая работала кассиром в магазине и с 12 декабря 2017 г. по 29 мая 2018 г. похитила на работе более 827 тыс. рублей. По версии следствия, при обслуживании покупателей кассир указывала в программе, что оплата будет безналичной, хотя клиенты платили наличкой. В итоге она забирала деньги себе, а чеки от терминала передавала для бухгалтерского учета.

Суд приговорил женщину к шести месяцам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. Приговор еще не вступил в силу.