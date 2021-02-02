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Строительство школы в Новой Самаре полностью завершено

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 февраля, строительство школы в микрорайоне Новая Самара по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершено.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

На сегодняшний день полностью завершено строительство блоков "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", включая фундаменты, колонны, стены, плиты перекрытия, лестничные марши, перекрытия кровли, парапеты, вентшахты, окна и витражи, устройство кровли и фасада, устройство наружных инженерных сетей, устройство чистых полов.

Завершены работы по устройству вентиляции и дымоудаления, а также вертикальной планировке территории. В конце 2020 г. здание школы введено в эксплуатацию.

Трехэтажное здание образовательного учреждения рассчитано на 1200 детей, которые смогут учиться в одну смену. На первом этаже здания расположены гардеробные, медпункт, административные помещения, пищеблок и учебно-спортивный комплекс.

На втором этаже - актовый зал на 600 мест со сценой и отдельными помещениями под костюмерную, а также библиотека. В школе предусмотрены классы с интерактивными досками и мастерские с самым современным оборудованием для проведения уроков технологии. Рядом со школой построены спортивные площадки и проведено благоустройство. В настоящее время продолжается оснащение учебных классов школы, спортивного зала и мастерских мебелью и оборудованием.

По плану, уже с 1 апреля текущего года в здании школы начнут проводить занятия и кружки в рамках дополнительного образования. В их числе - ландшафтный дизайн, столярное мастерство, театральное искусство и танцы.

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