Ночью на дорогах Самарской области будут убирать снег 340 машин спецтехники

В Самарской области продолжается уборка снега на всех региональных дорогах, а подрядные организации, задействованные на их содержании, переведены в усиленный режим работы. Об этом заявил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.

"Всю прошедшую ночь и в дневное время велись работы по обработке и патрульной очистке автодорог от снежных масс. В настоящее время на региональных дорогах работает 540 единиц дорожной техники. Все автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области находятся в проезжем состоянии", — отметил министр.

Он также сообщил, что сейчас налажено взаимодействие с ГИБДД Самарской области, МЧС Самарской области, ФКУ "Большая Волга". Обеспечено круглосуточного дежурство сотрудников министерства и руководства подрядных организаций.

В ночь со 2 на 3 февраля на региональных дорогах планируется работа 340 единиц дорожной техники.