Подполковника полиции из Самары признали виновным в ДТП

Суд Промышленного района Самары признал подполковника полиции виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").

Ему назначили штраф 20 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил председатель Самарского регионального отделения межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев.

28 января 2020 г. на пересечении улиц Ново-Садовой и Шверника произошло ДТП. За рулем одного из автомобилей был подполковник самарской полиции, другой водитель — студент Тольяттинского государственного университета. Подполковник полиции поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем, нарушив п. 13.4 ПДД РФ.

В результате аварии студент получил перелом правой кисти со смещением.

"Оформлявшие ДТП сотрудники 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре не указали в документах, что в результате ДТП имеется пострадавший, — сообщает Сергей Слюсарев. — После получения информации из медучреждения о поступлении пострадавшего руководитель 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре подал рапорт о необходимости корректировки базы учета ДТП, в котором указал, что во время оформления аварии никто о получении травм не сообщал, что прямо противоречило письменным объяснениям пострадавшего студента при оформлении ДТП: "Получено повреждение кисти правой руки, большой палец не двигается".

Сергей Слюсарев пояснил, что из положений закона "О полиции", административного регламента следует безусловная обязанность сотрудника органов внутренних дел вызвать помощь в случае, если в ДТП пострадал человек. "Между тем, помощь пострадавшему сотрудники полиции, оформлявшие ДТП, не оказали, скрыли сам факт наличия пострадавшего", — подчеркнул Слюсарев.

По словам автоюриста, в день аварии пострадавший студент добрался до Тольятти и обратился в медучреждение по месту жительства, откуда после рентгена его экстренно госпитализировали в ТГБ-4, а на следующий день прооперировали, в руку вставили спицу. Через месяц провели еще одну операцию по удалению металла.

После получения информации из больницы в 1 батальоне полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре начали административное расследование по факту ДТП. Сотрудники ГИБДД назначали автотехнические экспертизы, но вносили в определения о назначении экспертиз ложные данные. Так, состояние дорожного покрытие "наледь", которое было указано в схеме ДТП, заменили на "сухой асфальт".

"Используя сфальсифицированные документы, сотрудники ГИБДД выносили постановления о прекращении производства по делу в отношении водителя — подполковника полиции. А в сентябре 2020 г. сотрудники ГИБДД вынесли постановление о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности привлечения лица к ответственности, хотя срок истекал только 28 января 2021 года", — рассказал Сергей Слюсарев.

Позже это постановление отменили по жалобе потерпевшего, а дело вернули на рассмотрение.

Кроме того, в связи с произошедшим были направлены обращения генпрокурору РФ, председателю СК РФ, министру МВД РФ.

"Согласно полученному ответу от начальника ОРЧ СБ регионального ГУ МВД, по результатам проверки выявлены многочисленные нарушения и волокита при проведении административного расследования по факту ДТП, — отметил Сергей Слюсарев. — По выявленным нарушениям инициирована служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос об ответственности должностных лиц, участвовавших в документировании ДТП и административном расследовании. Дальнейшее проведение административного расследования взято на контроль. Кроме того, в части указания в определениях о назначении автотехнических экспертиз от 25 марта 2020 г. и 17 августа 2020 г. не соответствующих действительности сведений о состоянии дорожного покрытия материалы направлены в следственные органы. После этого в отношении водителя — подполковника полиции, спустя практически год с момента ДТП, был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ".

26 января постановлением Промышленного райсуда подполковник полиции признан виновным.