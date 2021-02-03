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В Самаре 11 лет строгача получил "наркоповар" крупного ОПС

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Ленинского района вынесен приговор участнику крупного наркоторгового ОПС Михаилу Борисенко, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Как следует из приговора, Борисенко обвинялся следствием в том, что производил наркотики и совершил покушение на их сбыт. Преступления он совершал в составе организованной группы.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском гарнизонном военном суде, по версии следствия, Борисенко входил в состав законспирированного преступного сообщества по сбыту наркотиков, созданного по версии следствия в 2018 г., страховым агентом из Самары Никитой Ананченко.

Идея создать свой наркомагазин зародилась у Ананченко в ноябре 2018 года. Изучив в Интернете инструкции, он арендовал раздел на одном из тематических сайтов, назвав его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл").

По версии следствия, в сентябре 2019 г., чтобы исключить риски связанные с приобретением наркотика мефедрон (4-метилметкатинон) в других городах, Ананченко вместе с товарищем решили организовать свою нарколабораторию по его производству.

Для этих целей сообщники приобрели в Железнодорожном районе два гаража и с сентября по январь 2020 г. провели там ремонт за 1 млн руб., оборудовав помещения под лабораторию. И в декабре 2019 г. представители ОПС, посредством переписки в мессенджере "Telegram", предложили Борисенко, обладающему познаниями в области химии и фармацевтики, заняться производством мефедрона, на что тот ответил согласием.

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Военные следователи СК РФ расследуют уголовное дело наркогруппировки, созданной, по версии следствия, 23-летним страховым агентом из Самары Никитой Ананченко.

Для производства наркотика Борисенко на предоставленные средства приобрел необходимое для лаборатории оборудование и реактивы и с 20 января по 20 марта 2020 г. по ночам производил мефедрон. Охраной лаборатории и поставками необходимых препаратов занимался другой представитель ОПС.

Но 20 марта нарколабораторию "накрыли" правоохранители и изъяли там около 7 кг мефедрона. В итоге "наркоповар" и его сообщник, отвечавший за обеспечение лаборатории и охрану, были задержаны. В тот же день стражи порядка задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко. Впоследствии были выявлены и задержаны другие члены ОПС.

По версии следствия, компаньоном Ананченко был сержант воинской части, базирующейся в Рощинском, Юрий Басин, еще одним подозреваемым оказался рядовой той же части Ушаков.

Как говорится в приговоре, вынесенном Ленинским судом Михаилу Борисенко, следствием считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС в разном составе, в соответствии с распределением ролей, совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили марихуану и мефедрон. А также сбывали различные наркотические средства и психотропные вещества в значительном, крупном и особо крупном размерах.

По окончании следствия уголовные дела подсудимых были направлены в разные суды. Предполагаемый главарь ОПС Никита Ананченко и пятеро его вероятных сообщников (Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова) предстали перед Центральным окружным военным судом, куда их дело поступило 26 ноября. Сейчас идут предварительные слушания. Процесс проводится с участием присяжных заседателей.

Уголовное дело сержанта Юрия Басина было рассмотрено Самарским гарнизонным судом. Он получил реальный срок лишения свободы, но сейчас его приговор обжалуется.

Дело обвиняемого Ивана Загрекова поступило в Октябрьский районный суд, где ему назначили пять лет колонии строгого режима.

И уголовное дело Михаила Борисенко рассмотрел Ленинский районный суд, представ перед которым, тот заявил о признании вины и поддержал поданное ранее ходатайство о вынесении приговора в особом порядке, без судебного разбирательства, которое было удовлетворено. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на срок один год.

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