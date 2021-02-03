Мама ребенка, оставленного в раздевалке детсада, рассказала о конфликте

Мама трехлетнего воспитанника детского сада №337 на приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна 3 февраля рассказала подробности ситуации, когда ребенок остался в раздевалке один.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку в связи с появившейся в Интернете информацией о нарушениях в детском саду № 337.

Событие произошло в середине декабря. Тогда женщина была сотрудницей учреждения. Во время тихого часа она вышла из группы и услышала плач ребенка. "Зашла в группу: один ребенок сидел на модуле в группе, а мой ребенок в пижамке сидел в раздевалке на стульчике. Дверь в раздевалку была открыта. Я спросила воспитателя: "Почему он не спит, ведь тихий час?" Было 13:30. Она сказала: он наказан, потому что не спал, а играл. Я пошла к заведующей, ее в тот момент не было. Написала докладную. После прихода заведующая прочитала докладную и вызвала воспитателя. Та ответила, что нужно наказывать, чтобы заслужить авторитет и уважение. На это заведующая заявила, мол, такие методы нужны, чтобы как-то научить детей, наказание — это мера воспитания детей", — рассказала мама ребенка. В январе она уволилась.

Александр Хинштейн заявил, что привлечет к конфликту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, а также обратится к генеральному прокурору.

Член наблюдательного совета детсада и один из родителей воспитанников сообщили о нарушениях в работе учреждения и конфликтах с департаментом образования Самары под руководством Елены Чернеги. Сейчас глава ведомства отстранена от должности в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

Александр Хинштейн не исключает, что этим уголовным делом ситуация не ограничится. "По крайней мере, я буду ее к этому подвигать", — добавил он.