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Строительство Строительство и недвижимость

В Южном городе энергоустановки работали без разрешений

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Южном городе Ростехнадзор нашел нарушения в работе тепловых энергоустановок, сообщает Средне-Поволжское управление ведомства.

21 января этого года специалисты Ростехнадзора провели осмотр объектов для выдачи ООО "Специализированный застройщик Юг-2" разрешения на допуск энергоустановок в эксплуатацию. Однако они уже находились в эксплуатации.

В итоге 28 января ведомство привлекло застройщика к административной ответственности по ст. 9.9 КоАП РФ (ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов).

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