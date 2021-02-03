В Южном городе энергоустановки работали без разрешений

В Южном городе Ростехнадзор нашел нарушения в работе тепловых энергоустановок, сообщает Средне-Поволжское управление ведомства.

21 января этого года специалисты Ростехнадзора провели осмотр объектов для выдачи ООО "Специализированный застройщик Юг-2" разрешения на допуск энергоустановок в эксплуатацию. Однако они уже находились в эксплуатации.

В итоге 28 января ведомство привлекло застройщика к административной ответственности по ст. 9.9 КоАП РФ (ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов).