Мэрия Тольятти ищет компанию, которая построит дорогу в мкрн Калина

Администрация Тольятти объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит дорогу и проезды в микрорайоне Калина в Автозаводском районе.

На эти цели мэрия выделила 128,8 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства местного бюджета, сформированные за счет средств вышестоящих бюджетов.

Победитель конкурса должен будет исполнить обязательства по контракту в 2021 году. Контракт рассчитан до 31 декабря текущего года.

В технической документации прописаны гарантийные сроки эксплуатации объекта: для земляного полотна - восемь лет, для слоев основания дорожной одежды - шесть лет, для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, для конструктивных элементов ограничивающих пешеходных ограждений, для дорожных знаков - пять лет. Кроме того, на верхний слой покрытия распространяется четырехлетняя гарантия, для дорожной разметки термопластиком - 18-месячная.