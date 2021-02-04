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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Тольятти ищет компанию, которая построит дорогу в мкрн Калина

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Тольятти объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит дорогу и проезды в микрорайоне Калина в Автозаводском районе.

На эти цели мэрия выделила 128,8 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства местного бюджета, сформированные за счет средств вышестоящих бюджетов.

Победитель конкурса должен будет исполнить обязательства по контракту в 2021 году. Контракт рассчитан до 31 декабря текущего года.

В технической документации прописаны гарантийные сроки эксплуатации объекта: для земляного полотна - восемь лет, для слоев основания дорожной одежды - шесть лет, для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, для конструктивных элементов ограничивающих пешеходных ограждений, для дорожных знаков - пять лет. Кроме того, на верхний слой покрытия распространяется четырехлетняя гарантия, для дорожной разметки термопластиком - 18-месячная.

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