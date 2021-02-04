Минтранс выделил на ремонт дорог в Борском, Камышлинском и Клявлинском районах полмиллиарда рублей

Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчиков, которые отремонтируют две дороги в трех муниципальных районах Самарской области.

Первый лот - автодорога Похвистнево-Клявлино км 58+200 - км 76+720, расположенная в Камышлинском и Клявлинском районах. На эти цели ведомство выделено 342,8 млн рублей. Источник финансирования - региональная казна. Победителю аукциона предстоит выполнить работы за полгода, с 1 апреля по 1 октября 2021 года. Протяженность ремонтируемого двухполосного участка - более 19 км, ширина земляного полотна - 10 метров, ширина проезжей части - шесть метров.

Второй лот минтранса - автодорога Отрадный - Богатое - Борское км 28+000 - км 39+000, расположенная в Борском районе. На ее ремонт предполагается потратить 226,2 из областной казны. Сроки исполнения контракта - с 1 апреля по 1 октября 2021 года. Протяженность двухполосного участка под ремонтные работы - 11,2 км.

Гарантийные сроки, согласно технической документации, на оба участка: на верхний слой покрытия, на барьерные ограждения пять лет, на нижний слой покрытия и инженерные сооружения (трубы, мост) - восемь лет, на земляное полотно - 15 лет, на дорожные знаки два года, на разметку термопластиком - один год.