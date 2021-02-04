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Дорожное строительство Транспорт и связь

Реконструкцию магистрали Центральная попросили включить в нацпроект

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область рассчитывает получить из федерального бюджета 7,5 млрд руб. на строительство магистрали Центральная. Об этом 4 февраля на встрече губернатора Дмитрия Азарова с сенаторами и депутатами Госдумы сообщила замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова.

Фото: Владимир Котмишев

Эти средства планируются на реализацию первого этапа строительства на участке от пр. Кирова до границы Самары.

"Дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта в 2020 году не было выделено, в связи с чем направлено обращение для его включения в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и выделения в 2021-2023 гг. 7,5 млрд рублей федеральных средств", - заявила Любовь Иванова.

Напомним, в проекте реестра расходных обязательств областного минтранса на 2022 г. заложено 3,97 млрд руб., а на 2023 г. - 1,67 млрд руб. на строительство магистрали Центральная от Ракитовского шоссе до Обводной дороги.

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