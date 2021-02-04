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Преступления Происшествия

Трое мошенников из Самарской области оформили кредит по чужому паспорту

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области закончили расследовать уголовное дело трех жителей Сызрани, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, 23-летняя девушка украла у знакомого паспорт, а позже с помощью этого документа мужчины 26 и 24 лет оформили кредит на покупку мобильников. Затем злоумышленники продали гаджеты, а вырученные деньги разделили.

Владелец паспорта узнал о кредите, когда сотрудники банка начали требовать погасить задолженность.

Это не единственный эпизод в уголовном деле. Во втором случае младший из подозреваемых действовал один. У него оказался паспорт незнакомого человека, с помощью которого мужчина оформил еще один кредит на сумму более 24 тыс. рублей.

Всем троим подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Кроме того, девушке предъявили обвинение по ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта или другого важного личного документа"). Уголовное дело направлено в суд.

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