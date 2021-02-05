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Суды Происшествия

Тольяттинец за покушение на мошенничество получил 1,5 года условно

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти местный житель за покушение на мошенничество получил 1,5 года условно, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее судимый Александр Морозов предстал перед судом за преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 г. Морозов получил от своего знакомого 250 тыс. руб., пообещав передать их должностным лицам силового ведомства в качестве взятки за оказание содействия в послаблении надзора за соблюдением ограничений, возложенных на мужчину в соответствие с приговором суда в виде ограничения свободы, не имея реальной возможности выполнить обещанное.

Однако Морозов не смог обратить денежные средства в свою пользу, так как его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором федерального суда Автозаводского района города Тольятти Морозову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на 1, 5 года.

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