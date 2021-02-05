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ЖКХ и благоустройство Общество

За сутки в Самаре израсходовано более 78 тонн реагента и 15 тонн песчаной смеси

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары пожаловались в соцсетях на ледяные тротуары и гололед на дорогах. "Лед и вода. Как передвигаться? Примите меры", - обратились самарцы к муниципальным властям.

В департаменте городского хозяйства и экологии рассказали, что в минувшие сутки упор в уборке улиц был сделан на очистку тротуаров и обработку противогололедными реагентами.

Всего, по словам ведомства, в ночь на пятницу, 5 февраля, было задействовано 589 единиц техники и 512 уборщиков территорий, израсходовано более 78 тонн реагента "Бионорд" и 15 тонн песчано-соляной смеси.

"Сегодня в работах по уборке городских территорий в дневную смену будет задействовано 246 спецмашин и 414 человек", - отметили в департаменте.

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