"Балтика" усилила позиции на рынке Урала и Поволжья

В условиях пандемии филиал компании в регионе — "Балтика-Самара" — перевел на удаленный режим сотрудников, не занятых в обеспечении непосредственных производственных процессов и логистике, сумел сохранить штат и производственные объемы и даже усилил свои позиции на рынках.

В партнерстве с благотворительными фондами "Хорошие истории" и "Живой", Самарской губернской думой, региональным министерством социально-демографической и семейной политики, ассоциацией профсоюзов работников здравоохранения Самарской области филиал компании "Балтика-Самара" оказал помощь местному сообществу, направив более 22 000 единиц средств защиты и более 30 000 безалкогольных напитков в медицинские и социальные учреждения области, а также пожилым людям.

По итогам 2020 года "Балтика-Самара" выплатила более 7,64 млрд налогов в бюджет Самарской области, из которых 7,4 млрд составили акцизы на пиво. Основной объем продукции филиала реализован на Урале и в Поволжье. Наиболее крупными рынками для пивоварни в регионе по-прежнему являются Самара и Тольятти, Ульяновск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, а также Омск и Тюмень.

Также, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, филиал сохранил статус одного из крупнейших экспортеров продукции АПК. Традиционно наибольшие объемы экспорта пива "Балтики-Самара" пришлись на Казахстан, Киргизию и Таджикистан, которые входят в топ-рынки экспорта "Балтики" в 2020 году в целом.

Производство в Самаре дает "Балтике" преимущество в скорости поставок продукции в торговые точки региона. Среднее логистическое плечо доставки пива филиала в 2020 году составило 787 км, при этом среднее время выполнения заказов для торговых сетей не превысило 72 часа, дистрибьюторов — 108. Благодаря преимуществам соседства с Кинельским железнодорожным узлом филиал активно использует железнодорожные перевозки в логистике продукции, отправляя более 2 300 вагонов в год и вместе с филиалом компании в Новосибирске являясь лидером по использованию этого вида транспорта.

По данным аналитиков, рынок региона отражает общие тренды: покупатель чувствителен к стоимости и отдает предпочтение продуктам с лучшим соотношением цена — качество. Еще одной тенденцией является рост конкуренции на рынке безалкогольного пива в регионе. Как и в целом по России, "Балтика" остается лидером продаж в этом сегменте в регионе, вдвое опережая других производителей. Одна из целей "Балтики" — обеспечить 100%-ю доступность безалкогольного пива в точках, где продается алкоголь компании.

Также "Балтика" уделяет особое внимание сбору и утилизации отходов упаковки, сотрудничая в регионе с 6 операторами рынка вторсырья в Ульяновской, Свердловской и Самарской областях. За время партнерства компания пополнила парк операторов регионов 870 контейнерами для раздельного сбора — в рамках самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя и добровольных обязательств по сокращению экоследа продукции. Всего в 2020 году в регионе было собрано и отправлено на переработку 16 000 т отходов ПЭТ, алюминия, стекла и картона. К 2022 году компания планирует обеспечить сбор и переработку не менее 50% выпускаемой на рынок упаковки, включая 58% ПЭТ.

Причем после первого квартала 2020 года, показавшего рост продаж, "Балтике" пришлось перестроить работу из-за пандемии: не занятые на производстве и в продажах сотрудники были переведены на удаленную работу, был ограничен экспорт продукции и ее реализация в сегменте HORECA. Третий квартал был успешным из-за теплого лета и ослабления ограничений, а в четвертом квартале компании вновь пришлось адаптироваться к изменившейся обстановке. В частности, по итогам 2020 года сегмент HORECA в России сократился на 36%. Однако на результаты "Балтики" в целом это не оказало такого влияния, как в других странах, в связи с небольшой долей сегмента в объеме продаж. Несмотря на специфику 2020 года, "Балтика" демонстрировала устойчивый рост в каналах традиционной и современной торговли (+9,8%) и пивных бутиках (+41%) и общий рост продаж на 9% по сравнению с 2019 годом.