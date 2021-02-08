В Самаре отправили в колонию экс-сотрудницу ФНС

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 50-летней женщины, ранее работавшей налоговым инспектором.

Как сообщает прокуратура Промышленного района Самары, 3 июня 2020 г. женщина предложила директору ООО за 1,2 млн руб. "решить вопрос" с налоговыми нарушениями. Ранее при проверке у фирмы нашли нарушения на 9 млн рублей. 21 июня подозреваемой в рамках "оперативного эксперимента" передали требуемую сумму, после чего ее задержали сотрудники ФСБ.

В итоге суд назначил бывшей сотруднице ФНС два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.