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Суды Происшествия

В Самаре отправили в колонию экс-сотрудницу ФНС

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 50-летней женщины, ранее работавшей налоговым инспектором.

Как сообщает прокуратура Промышленного района Самары, 3 июня 2020 г. женщина предложила директору ООО за 1,2 млн руб. "решить вопрос" с налоговыми нарушениями. Ранее при проверке у фирмы нашли нарушения на 9 млн рублей. 21 июня подозреваемой в рамках "оперативного эксперимента" передали требуемую сумму, после чего ее задержали сотрудники ФСБ.

В итоге суд назначил бывшей сотруднице ФНС два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.

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