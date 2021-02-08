Сызрань получила статус исторического поселения

Постановлением правительства Самарской области от 5 февраля утвержден статус исторического поселения регионального значения для города Сызрани.

Под охрану берутся пять объектов культурного наследия федерального значения и 101 - регионального, 34 выявленных и 43 ценных градоформирующих объекта. В основном это строения конца XIX - начала XX века. Среди самых старых - Спасская башня Кремля (1683 г.), собор Преображения (1688 г.), Сызранское городище по ул. Советской, Ильинская церковь (1776 г.) и другие. В числе охранных объектов оказался ряд жилых домов, спиртзавод и казенные винные склады на ул. Дзержинского, паровые мельницы, железнодорожный вокзал, Городское училище на ул. Ленина, здание ГЭС на реке Сызран, отделение Госбанка, железнодорожный мост, пожарная каланча и многое другое.

Статус исторического поселения предполагает ограничения в застройке и архитектуре города. Так, разрешено возводить не более четырех этажей, квартал усадебного типа можно застроить не более чем на 60%. Кроме, того в границах поселения запрещена любая реклама.