16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вступил в силу приговор сотруднику военкомата за взятку В Самаре начальника райотдела полиции уволили после появления на работе с признаками опьянения В Самаре отправили в колонию экс-сотрудницу ФНС Насильнику из Самары дали шесть с половиной лет колонии Бывшего исполнительного директора "ПТС" приговорили к 4,5 года колонии

Суды Происшествия

В Самаре вступил в силу приговор сотруднику военкомата за взятку

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 февраля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Кировского районного суда от 19 ноября 2020 г. в отношении сотрудника военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Александра Пономаренко.

Его признали виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Напомним, по данным областного СУ СК РФ, в марте 2020 г. Пономаренко получил 200 тыс. руб. за то, чтобы не искать двух уклонистов.

Суд Кировского района назначил мужчине пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Этот приговор обжаловали. 5 февраля облсуд оставил его без изменения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28