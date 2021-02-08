В Самаре вступил в силу приговор сотруднику военкомата за взятку

В пятницу, 5 февраля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Кировского районного суда от 19 ноября 2020 г. в отношении сотрудника военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Александра Пономаренко.

Его признали виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Напомним, по данным областного СУ СК РФ, в марте 2020 г. Пономаренко получил 200 тыс. руб. за то, чтобы не искать двух уклонистов.

Суд Кировского района назначил мужчине пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Этот приговор обжаловали. 5 февраля облсуд оставил его без изменения.