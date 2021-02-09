В 2021 г. будет отремонтирован частично отремонтирован пр. Кирова

В департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что проект уже разработан, ожидается выделение средств для проведения ремонтных работ.

В частности, муниципальные власти намерены отремонтировать проспект Кирова на участке от ул. Победы до Заводского шоссе с путепроводом.

Кроме того, в департаменте озвучили планы по ремонту Ракитовского шоссе, а также заявили о предстоящем ремонте дорожного покрытия на ул. Вольской.

"Ремонт Ракитовского путепровода будет включен в подпрограмму "Мосты и путепроводы" НП БКАД. После согласования и утверждения начнется ремонт", — отметили в ведомстве.

"В 2020 году во всех районах города обновили 58 объектов протяженностью 54,12 км. Из них 45 объектов — 41,56 км — отремонтированы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В текущем году темпы и объемы работ снижаться не будут", - заявили представители департамента.