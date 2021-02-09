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В Самаре осудили двух торговцем базами персональных данных

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области осудили двух местных жителей за распространение вредоносного ПО (ч. 1 ст. 273 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии ФСБ, безработный самарец торговал незаконно добытыми базами данных с конфиденциальной информацией.

"Установлено также, что он причастен к созданию и использованию вредоносных компьютерных программ для проведения атак на информационную инфраструктуру РФ", — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Также пресечена незаконная деятельность еще одного жителя региона — сотрудника офиса продаж оператора сотовой связи. Он имел доступ к базам данных клиентов и незаконно продавал эту информацию третьим лицам.

В ноябре 2020 г. обоих фигурантов дела признали виновными и назначили им два года ограничения свободы и год лишения свободы условно с испытательным сроком год соответственно.

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