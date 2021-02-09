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Суды Происшествия

Тольяттинец хотел передать наркотики брату-заключенному и сам попал в колонию

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд Самарской рассмотрел уголовное дело 29-летнего жителя Тольятти, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, заключенный новокуйбышевской колонии приобрел у кого-то наркотики и попросил двоюродного брата забрать вещество из тайника и передать в исправительное учреждение под видом продуктов. Тольяттинец забрал наркотик и перевез в Новокуйбышевск. Там его и задержали.

Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Гид потребителя

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