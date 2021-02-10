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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре ищут подрядчика, который построит новый детский сад в Кировском районе

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства объявил электронный аукцион на строительство нового детского сада.

Учреждение дошкольного образования появится в границах улиц Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова в Кировском районе.

На строительно-монтажные работы выделено 125,2 млн рублей. В качестве источника финансирования указан городской бюджет.

Ввод объекта в эксплуатацию, согласно технической документации, запланирован на конец текущего года.

Подготовительные работы начнутся в марте, к земляным приступят в апреле. К отделочным работам приступят в августе, а в декабре 2021 г. рассчитывают открыть детский сад для детей.

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