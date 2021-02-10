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Армия Общество

В СК поступило более 80 материалов по самарским уклонистам от армии

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В управление Следственного комитета по Самарской области поступило более 80 материалов по уклонистам от призыва в армию Об этом 10 февраля во время пресс-конференции, посвященной итогам осеннего призыва в 2020 г., сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

"Мы проводим работу по розыску этих ребят. Направили в Следственный комитет около 80 материалов", - рассказал Алексей Вдовин.

По его словам, число уклонистов постепенно снижается. Сегодня их менее 1% - около 100 человек.

Также он отметил, что контролируются результаты сомнительных медицинских обследований призывников. "Когда мы занимаемся призывом, медицинские осмотры проводят гражданские специалисты. Непосредственно на призывных комиссиях - ещё два этапа осмотров, комиссия муниципального образования и областная. Если у нас возникают сомнения по поводу заболевания, мы проводим контрольное (дополнительное) медицинское освидетельствование", - сообщил он.

"Предполагаю, что частные медучреждения могут некорректно выставлять диагнозы, - прокомментировал он законопроект, принятый накануне Госдумой РФ и закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья. - Но на уровне Самарской области у нас установлено взаимодействие с министерством здравоохранения, вся информация, которая нам необходима, предоставляется заранее".

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