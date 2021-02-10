Леушкин не смог уйти от ответственности за банкротство "Ак Банка"

Суд отказал признать решения совета директоров "АктивКапитал Банка" ("АК Банк") накануне банкротства недействительными. С такой инициативой выступил бывший совладелец и председатель совета директоров организации Алексей Леушкин.

Напомним, "АК Банк" был признан банкротом в мае 2018 года. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг "АктивКапитал Банка" перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей.

К субсидиарной ответственности сейчас пытаются привлечь бывших собственников и руководителей кредитной организации, на счета и имущество более десятка лиц наложен арест в пределах 23,09 млрд рублей. В их числе Алексей Леушкин, Габибулла Хасаев, Виктор Хенкин и другие.

В свою очередь Леушкин поставил под сомнение законность решений совета директоров банка и обратился в суд. По его словам, он не присутствовал на заседаниях и не подписывал протоколы, об их проведении узнал спустя почти два года - когда было запущено банкротство. "Заседания совета директоров в спорные даты не проводились, а протоколы заседаний фиксируют событие, которого не существовало", - приводятся доводы истца в определении суда.

Cогласно ИАС Seldon Basis,на повестке оспариваемых заседаний были премирование членов правления и предправления, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание нового состава, утверждение новых положений о совете директоров, правлении и предправления, эмиссия акций в пользу подконтрольного Леушкину ПАО "Гидроавтоматика" и ООО "Лира", внесение изменений в стратегию развития банка на 2016 – 2018 гг., признание деятельности ООО "Больверк ДВ" реальной, кредит члену совета директоров Григорию Оганесяну на 19,7 млн руб. и другие вопросы. О некоторых заседаниях совета директоров, указанных в иске, в ИАС Seldon Basis нет никакой информации.

В рамках дела о банкротстве была проведена экспертиза. Она показала, что в части протоколов подпись в соответствующих графах сделана не Леушкиным, а другим лицом с подражанием его подлинным подписям. В дни самих заседаний истец был в Дубае и в Германии на лечении. Кроме того, он пояснил, что с 2016 года самоустранился от дел по состоянию здоровья. Но суд посчитал, что Леушкин должен был исполнять свои обязанности как контролирующее банк лицо и отказал в иске.