В Самаре состоится встреча с театральном критиком Павлом Рудневым

В субботу, 13 февраля, в 15:00, театр "Город" в СОУНБ устраивает встречу с театральном критиком Павлом Рудневым.

Павел Руднев не только описывает, но и формирует современный театральный ландшафт. Он умеет перекидывать мосты от традиции к современности; от отечественной к зарубежной драматургии и режиссуре. Для него театр — место, где не отдыхают от реальности, а эту реальность постигают.

На встрече будет прочитана лекция "Как меняется современный театр? Приемы, инструменты, темы". А в 18:00 будет показан спектакль "Мой папа — Питер Пэн", после которого состоится обсуждение.

Вход на встречу свободный. Вход на спектакль платный.