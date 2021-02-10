В Самаре огласили приговор за организацию незаконной миграции 840 иностранцев

Советский райсуд Самары вынес приговор 40-летней директору ООО "Универсалстрой" Анне Файзиевой и 23-летнему работнику фирмы Руслану Переверзеву. Их признали виновными в организации незаконной миграции — п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в феврале 2020 г. их сотрудники получили информацию о том, что двое жителей региона разработали преступную схему и организовали канал легализации иностранцев в России.

Подозреваемыми оказались Файзиева и Переверзев. Сотрудниками ФСБ выяснили, что с января по ноябрь 2018 г. они организовали незаконное пребывание в РФ около 840 иностранных граждан. По версии правоохранителей, Файзиева и Переверзев подыскивали мигрантов, которые хотели легализоваться в России.

"С мигрантами заключали фиктивные трудовые договоры на срок до года, это позволяло им встать на миграционный учет, — подчеркнули в пресс-службе регионального ФСБ. — Совокупный доход злоумышленников составил около 5 млн рублей".

12 февраля 2020 г. в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. 28 декабря суд приговорил Файзиеву к двум с половиной годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком и штрафу 50 тыс. рублей. Переверзеву назначили два года лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком. 12 января приговор вступил в силу.