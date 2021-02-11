За нетрезвое вождение суд на 1,5 года лишил водительских прав контрактника из пос. Рощинский

Вступило в силу постановление зампредседателя Самарского гарнизонного военного суда, признавшего рядового-контрактника воинской части из пос. Рощинский Алексея Притчина виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортом водителем, находящимся в нетрезвом состоянии"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, 13 января 2021 г. нетрезвый Притчин ехал на Lada. Его остановили сотрудники ДПС и зафиксировали правонарушение.

29 января Самарский гарнизонный суд назначил рядовому административный штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишил его водительских прав.

"При назначении административного наказания Притчину были приняты во внимание степень опасности и характер совершенного административного правонарушения, данные о его личности, а также то, что он признал свою вину", - уточнили в суде.