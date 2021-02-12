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Строительство Строительство и недвижимость

РФ планирует реализовать землю напротив Южного города

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары готовится к продаже земельный участок площадью 12 га на ул. Утевской, сообщается на площадке финансового института развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" - организатора аукциона.

Территория состоит в собственности РФ и относится к землям населенного пункта, вид разрешенного использования - "для строительства объекта военного назначения (военный городок), для размещения военных организаций, учреждений и других объектов".

Участок примыкает к воинской части и находится напротив микрорайона Южный город. По информации карты Росреестра, кадастровая стоимость объекта недвижимости составляет 134,4 млн рублей. Землю предполагается выставить на аукцион в этом году.

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