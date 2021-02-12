Свиноводов Самарской области стимулируют к переходу на другие виды животноводства

Из-за эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на региональном уровне в Самарской области разрабатывается нормативная документация для поддержки перевода свиноводческих хозяйств на альтернативные виды животноводства.

Такую информацию озвучили на заседании областного штаба по подготовке к агросезону 2021 года.

Как сообщает облминсельхоз, господдержка предполагает предоставление субсидий на закупку поголовья. Например, возмещение части затрат будет осуществляться при покупке двух голов молодняка овец или коз взамен одной головы молодняка свиней, или одной головы молодняка КРС на замену двух особей молодняка свиней. Программа субсидирования стартует 1 марта.