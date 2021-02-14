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Под Самарой военные связисты ЦВО посетили казачью школу верховой езды

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области, в преддверии Дня защитника Отечества, военнослужащие соединения управления Центрального военного округа посетили казачью конно-спортивную школу верховой езды "Борская крепость".

Воспитанники школы продемонстрировали военнослужащим навыки рубки шашкой с коня и элементы джигитовки такие, как "стойка на стремени", "казачий вис", "уральский толчок" и "плечевая стойка вниз головой". Кроме того, опытные наставники рассказали о разновидностях казачьего холодного оружия, его разновидностях и правильном владении. После чего, военные связисты попробовали себя в верховой езде.

В завершении экскурсии военнослужащие осмотрели конюшни и учебные классы, узнали порядок ухода за лошадьми и научились правильно их седлать.

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