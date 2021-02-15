"Крылья Советов " просматривают полузащитника Рикарду Алвеша

В выходные в расположение клуба "Крылья Советов" прибыл полузащитник Рикарду Алвеш, ранее выступавший за "Оренбург".

Он занимается по индивидуальной программе и, согласно условиям переговорного процесса, поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этих игроков за самарский клуб будет принято в ближайшее время.

Также прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за "Урал", и нападающий "Кайрата" Абат Аймбетов. Они уже участвуют в тренировках.

Напомним, изменился соперник "Крыльев" в контрольном матче. Вместо "Рубина" самарцы сыграют с "Акроном". В тот же день, 15 февраля, "Крылья" встретятся с боснийским клубом "Вележ".