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Футбол Спорт

"Крылья Советов " просматривают полузащитника Рикарду Алвеша

БЕЛЕК. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные в расположение клуба "Крылья Советов" прибыл полузащитник Рикарду Алвеш, ранее выступавший за "Оренбург".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Он занимается по индивидуальной программе и, согласно условиям переговорного процесса, поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этих игроков за самарский клуб будет принято в ближайшее время.

Также прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за "Урал", и нападающий "Кайрата" Абат Аймбетов. Они уже участвуют в тренировках. 

Напомним, изменился соперник "Крыльев" в контрольном матче. Вместо "Рубина" самарцы сыграют с "Акроном". В тот же день, 15 февраля, "Крылья" встретятся с боснийским клубом "Вележ".

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