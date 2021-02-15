Сотрудник Росгвардии из Самары за 50 тысяч помирился с оскорбившим его мужчиной

В четверг, 11 февраля, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова вынес постановление о прекращении уголовного дела Александра Бутакова, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти и нападении на него (ст. 319, ч.1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Пострадавшим от действий Бутакова является старший прапорщик полиции - полицейский-водитель из отдельного батальона полиции УВО по Самаре. 28 августа 2020 г. он дежурил в здании регионального СУ СК на ул. Степана Разина, 37.

29 августа примерно в 7:55 полицейскому сообщили, что со стороны ул. Пионерской около здания нетрезвый мужчина громко и нецензурно ругается. Нарушителем порядка оказался Бутаков. Увидев правоохранителя, дебошир стал оскорблять и его, а также ударил в правое плечо.

В отношении самарца возбудили уголовное дело. В суде он признал вину и просил вынести приговор в особом порядке.

Во время процесса потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Бутаков принес извинения и возместил вред - 50 тыс. рублей.

"Несмотря на то что преступления, предусмотренные ст. 318 и 319 УК РФ, имеют два объекта преступного посягательства, в том числе интересы государства, суд не считает это препятствием к прекращению уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, поскольку подсудимый Бутаков возместил вред, как перед потерпевшим, так и перед государством в лице его представителей - судьи и гособвинителя, путем принесения официального извинения и обещания впредь не совершать преступлений", - говорится в постановлении суда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.