Из самарской канализации достали резиновую женщину и пальто с перламутровыми пуговицами

Из городских канализационных сетей специалисты "РКС-Самара" выудили предметы, которые там никак не должны оказаться: пальто с перламутровыми пуговицами, диван, резиновая женщина и сиденье от унитаза.
Очень часто горожане проталкивают в раковины и унитазы подгузники, овощные очистки, полотенца. Самая большая проблема - обычные нетканые салфетки, ватные палочки, а теперь еще и маски. Вместе с жиром, мусором и волосами они образуют непроходимые пробки, которые и становятся причиной канализационных засоров.
Специалисты просят самарцев не выкидывать лишние предметы в канализацию.