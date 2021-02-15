Из самарской канализации достали резиновую женщину и пальто с перламутровыми пуговицами

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Из городских канализационных сетей специалисты "РКС-Самара" выудили предметы, которые там никак не должны оказаться: пальто с перламутровыми пуговицами, диван, резиновая женщина и сиденье от унитаза.