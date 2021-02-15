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ЖКХ и благоустройство Общество

Из самарской канализации достали резиновую женщину и пальто с перламутровыми пуговицами

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из городских канализационных сетей специалисты "РКС-Самара" выудили предметы, которые там никак не должны оказаться: пальто с перламутровыми пуговицами, диван, резиновая женщина и сиденье от унитаза.

Очень часто горожане проталкивают в раковины и унитазы подгузники, овощные очистки, полотенца. Самая большая проблема - обычные нетканые салфетки, ватные палочки, а теперь еще и маски. Вместе с жиром, мусором и волосами они образуют непроходимые пробки, которые и становятся причиной канализационных засоров.

Специалисты просят самарцев не выкидывать лишние предметы в канализацию. 

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