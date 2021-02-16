В 2020 г. зарегистрировано на 35% больше ипотечных договоров, чем в 2019 году

Об этом сообщила замруководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Управление Росреестра по Самарской области в 2020 г. зарегистрировало на 35% больше договоров ипотеки, чем в 2019 г. В начале года количество заявлений о регистрации ипотеки снизилось, но со стартом программ льготной ипотеки под 6,5% и сельской ипотеки, активность заявителей значительно выросла.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова также добавила, что по сравнению с 2019 годом в 2020 году на 44% выросло количество поданных документов на регистрацию ипотеки в электронном виде.

Доля электронной регистрации ипотеки входит в число показателей реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Нацпроектом предусмотрено, что в 2021 году в электронном виде должно быть зарегистрировано 20% от общего количества ипотечных сделок. В Самарской области этот показатель уже в 2020 году составил 25%.