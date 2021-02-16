Экс-директора СК "Кросс" обвиняют в мошенничестве с квартирой

В Железнодорожный районный суд Самары направили уголовное дело бывшего директора строительной компании ООО "Кросс". Женщину обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в качестве оплаты за исполнение агентского договора на строительство жилого дома в пос. Мехзавод женщина передала однокомнатную квартиру организации, возглавляемой ее сыном.

Позже, уже во время процедуры внешнего управления, женщина исполняла обязанности директора организации, которую раньше возглавлял ее сын, и заключила договор переуступки права требования на эту квартиру с третьим лицом. В декабре 2012 г. обвиняемая вновь заключила договор переуступки права требования. На этот раз ни о чем не подозревавшая самарчанка заплатила за квартиру 1,2 млн рублей.

Обвиняемая уже имеет судимость за хищение денег дольщиков по другому объекту.