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Театр Культура

Фестиваль "Театр - территория равных возможностей" пройдет в Самаре в сентябре

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Второй Всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей" пройдет в Самаре с 20 по 23 сентября 2021 года. Такое решение принял оргкомитет парафестиваля, заседание которого провел заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, в прошлом году подготовка к запланированному фестивалю была начата, но из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции он был отменен. В этом году парафестиваль будет проведен в очно-заочном формате с учетом необходимых мер безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой.

Театральный парафестиваль, который впервые был реализован в 2019 году при поддержке правительства области и лично губернатора Дмитрия Азарова, имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья, привлек внимание многих театральных коллективов не только из Самарской области, но и за ее пределами. Идею проведения парафестиваля поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"У нас этот фестиваль получился по-настоящему творческим и знаковым для нашего региона. Мы предложили нашу самарскую практику взять на вооружение на федеральном уровне и провести всероссийский фестиваль таких театров в нашем городе, в нашем регионе. Рад, что наша идея, наша практика поддержана министерством", — отметил глава региона.

Заявки театральных коллективов для участия будут приниматься со 2 апреля по 31 мая текущего года (обращаем внимание: заявки, присланные до 2 апреля, рассматриваться не будут). Их можно подать по электронной почте parafest@yandex.ru, по всем вопросам парафестиваля можно обращаться по телефону (846) 337-77-48.

До 1 августа экспертный совет определит 15 театров-лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.

Подробнее о фестивале + скачать заявку на участие можно на официальной странице парафестиваля и на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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