Изменятся расценки за посещение "Самарской Луки"

В этом году могут измениться условия посещения национального парка "Самарская Лука". Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил директор парка Евгений Березкин.

По его словам, задачу пересмотра стоимости посещения поставило Министерство природы РФ.

"Понятно, что 50 рублей за посещение - давно устаревшая цена. Мы направили предложение с новыми расценками, они вполне адекватны", - заявил он, добавив, что оглашать новые расценки считает преждевременным до их утверждения.

Евгений Березкин также отметил, что для жителей городского округа Жигулевск планируется ввести льготы - они смогут свободно посещать территории рядом с населенными пунктами.