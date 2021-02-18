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Экология Общество

Изменятся расценки за посещение "Самарской Луки"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году могут измениться условия посещения национального парка "Самарская Лука". Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил директор парка Евгений Березкин.

По его словам, задачу пересмотра стоимости посещения поставило Министерство природы РФ.

"Понятно, что 50 рублей за посещение - давно устаревшая цена. Мы направили предложение с новыми расценками, они вполне адекватны", - заявил он, добавив, что оглашать новые расценки считает преждевременным до их утверждения.

Евгений Березкин также отметил, что для жителей городского округа Жигулевск планируется ввести льготы - они смогут свободно посещать территории рядом с населенными пунктами.

 

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