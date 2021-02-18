На "Аполло" (бывшем СК "Родник") завершается банкротство

В среду, 17 февраля, арбитражный суд принял решение о завершении конкурсного производства на ООО "Аполло", в прошлом именовавшемся ООО Самарский комбинат "Родник".

Бизнес комбината "Родник" с 1990-х годов контролировали структуры холдинга "Мико", бенефициаром которого называют депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. В 2014 г. на предприятии вскрылись масштабные нарушения, после чего оно лишилось лицензий на производство и поставку алкогольной продукции. В 2015 году на комбинате начали процедуру банкротства, а накануне переименовали в ООО "Аполло" и сменили адрес регистрации.

По адресу производственных активов бывшего СК "Родник" зарегистрировали новое одноименное ООО. В 2016 г. контроль над этим обществом перешел "Кристалл-Лефортово". Сейчас обе организации банкротятся.

В ходе конкурсного производства на "Аполло" никакого имущества не обнаружили. Однако управляющему Михаилу Захарову удалось включить в массу технологическое оборудование, оспорив договор его продажи между вновь образованным ООО СК "Родник" и старым ООО СК "Родник". Сделка была совершена 27 августа 2014 года, почти сразу после того, как "Родник" ("Аполло") потерял лицензию.

Затем 950 единиц оборудования для производства алкогольной продукции за 155,9 млн руб. было продано на торгах Михаилу Черенкову, аффилированному холдингу "Мико". Еще одно лицо, близкое "Мико", - Михаил Мордовин - стал правопреемником требований основного кредитора - нового ООО СК "Родник" - на сумму почти 210 млн рублей. Он же выкупил на торгах дебиторскую задолженность на 78,5 млн руб., дебитор - все та же новая одноименная структура.

15 февраля арбитражный управляющий Захаров вынес на повестку собрания кредиторов вопрос завершения конкурсного производства. Все проголосовали "за", и суд принял решение о завершении процедуры банкротства.

Напомним также, что в 2018 г. по адресу Ветлянская, 50 (адрес СК "Родник") было зарегистрировано новое ООО Поволжский комбинат (ПК) "Родник", специализирующееся на производстве дистиллированных питьевых алкогольных напитков. Гендиректором и владельцем общества является вице-президент Самарской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Владимир Ладоша (президент федерации - Александр Милеев).