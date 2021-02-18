Компания "Сан Рент" представляет кикшеринг электросамокатов "Sun"

Мир меняется все больше в сторону сохранения окружающей среды, и важным для экологии направлением является сфера транспорта, в том числе программы каршеринга и кикшеринга. Так, компания "Сан Рент" предлагает кикшеринг поминутной аренды электросамокатов "Sun".

В настоящее время человечество старается проявлять все больше заботы в области экологии. Развитые страны переходят на новые средства передвижения, менее наносящие вред окружающей среде. Электротранспорт успешно развивается в России. Москва в 2020 году представила 6000 самокатов.

Обеспечение самокатами на 2020 год в городах-столицах

В крупных городах России можно увидеть большую велостоянку или часто проезжающие машины с подписью "каршеринг", а теперь и кикшеринг, активно развивающийся с 2018 года в стране, охватывает все больше сфер. Доехать до работы, учёбы и домой, работать, посетить достопримечательности, устраивать прогулки — все это можно сделать с кикшерингом.

Ситуацию нарастающего тренда кикшеринга отражает и совсем недавняя новость: Cognitive Pilot, совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies, больше не ставит в приоритет разработку автопилота для транспорта. Обосновывается это тем, что в России и других странах отсутствуют законы, регламентирующие перемещение беспилотников по дорогам, да и для людей такой электротранспорт менее доступен и удобен, чем его альтернатива — электросамокат.

Но вопрос по выстраиванию благоприятных условий в области экологии не замораживается, а сменяет направление. Кикшеринг показывает, что может служить инструментом не только по улучшению экологии в городах, но и по эффективному развитию в других отраслях экономики, как информационные технологии, туризм, транспорт.

В июне 2020 года спрос на электросамокаты в России показал рост на 25% в штуках и 70% по выручке к предыдущему году. В 2019 году объем рынка услуг шеринга в России составил 770 млрд руб., увеличившись к предыдущему году на 50%. По прогнозам экспертов, объем мировой шеринг-экономики к 2025 году достигнет $335 млрд.

Тренд шеринга не обошел стороной и платформу "Магазин цифровых решений". Так, в начале года ее каталог пополнился новым цифровым решением в области кикшеринга, сразу задав потенциал для развития нескольких ключевых отраслей экономики. Трендовое развитие для регионов задала компания "Сан Рент" и ее цифровое решение — кикшеринг поминутной аренды электросамокатов "Sun".

Генеральный директор "Сан Рент" Илья Сальников подчёркивает: "Ценность продукта заключается в предоставлении удобного сервиса для клиента, в котором он может воспользоваться экотранспортом повышенного комфорта в любой точке по доступным ценам. В 2021 году было разработано мобильное приложение для поминутной аренды электросамокатов, расположенных в городской среде, без фактического присутствия арендодателя".

Одним из достижений компании на данный момент является организация мероприятий проката и развлечений на электротранспорте для Coca-Cola, Mail Group, Kimberly-Clark и ряда других компаний с аудиторией посетителей до 10 000 человек/мероприятие.

"С развитием шеринг-экономики растет и заинтересованность государственного сектора. Бизнес-модели по обмену товарами, транспортом, недвижимостью, знаниями на онлайн-площадках в шеринг-экономике развивают не только продукт, но и сервисы в целом. Параллельно развивается уровень цифровизации муниципалитетов, регионов", — говорит член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев.

Компания с семилетним опытом на рынке электротранспорта обеспечивает сопровождение бизнеса по направлению кикшеринга. Разработанное цифровое решение включает современные подходы, инновационные методы в развитии подобного бизнеса, включая управленческий софт и IT-структуру. Следующий этап развития компании "Сан Рент" — получение опыта на платформе "Магазин цифровых решений" по работе с регионами и корпорациями в сфере шеринг-экономики.

При этом снижение приоритета в разработке автопилота для транспорта оказывает положительное влияние на ускоренное распространение экотранспорта среди большого количества населения. Города, внедрившие подобное цифровое решение, повысят уровень благоприятной экологической обстановки. Компанией было представлено несколько кейсов, которые успешно функционируют в следующих городах: Москва, Раменское, Иркутск, Казань и Санкт-Петербург.