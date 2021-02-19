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Суды Происшествия

В Самаре девушка получила судимость за зиц-учредительство семи юрлиц

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вступил в силу приговор Промышленного районного суда в отношении местной жительницы, обвиняемой предоставлении паспорта для регистрации юридических лиц на подставное лицо.

Как говорится в приговоре, девушка попала в криминальную историю едва достигнув совершеннолетия. Ей предложили за деньги выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой паспорт. Девушка согласилась и передала документ. 

Девушке передали документы ООО "Альфа Вариант" для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об учредителе юридического лица. После нотариального засвидетельствования, она вернула юридически значимые документы для их последующего направления в регистрирующий орган, за что получила денежное вознаграждение.

Таким же способом, получая от неустановленного следствием лица предложения, Тарасова стала гендиректором и учредителем еще шести юридических лиц, пять из которых: ПК "Выполнение строительных работ", ООО "Лидер", ООО "ОйлМоторс", ООО "Август", ООО "Базис" были зарегистрированы в Красноглинском районе, а одно — ООО "АС-ОИЛ", проходило регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Оренбургской области.

Когда обман раскрылся, в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по семи эпизодам. По окончании следствия она предстала перед Промышленным районным судом, где поддержала ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке — без судебного разбирательства в связи с признанием вины, которое было удовлетворено.

В итоге суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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