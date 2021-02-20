В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нового отравления школьников

По данным следствия, с 18 февраля учащиеся 34 ученика школы №43 в возрасте от 7 до 16 лет и двое педагогов обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

"Назначены необходимые экспертизы, выясняют обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в следственном ведомстве.