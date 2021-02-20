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Преступления Происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нового отравления школьников

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили новое уголовное дело по факту отравления школьников, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По данным следствия, с 18 февраля учащиеся 34 ученика школы №43 в возрасте от 7 до 16 лет и двое педагогов обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

"Назначены необходимые экспертизы, выясняют обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в следственном ведомстве.

Гид потребителя

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