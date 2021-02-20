Два последних случая отравления школьников в Тольятти связаны с одним комбинатом питания

Прокуратура Автозаводского района Тольятти организовала проверку информации об отравлении детей в школе № 43. К проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора.

Напомним, с 18 по 20 февраля 34 ученика и двое взрослых заболели острой кишечной инфекцией. Сейчас дети лечатся амбулаторно, их состояние удовлетворительное.

В связи с этим уже возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Кроме того, продолжается следствие по уголовному делу из-за инцидента в тольяттинской школе № 75. Там в январе детей заразили кишечной инфекцией. Услуги питания в обеих школах оказывал КШП "Дружба".