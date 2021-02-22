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Военные устроили праздник в самарской школе в преддверии Дня защитника Отечества

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Военнослужащие соединения управления Центрального военного округа устроили праздник в средней школе микрорайона Южный город в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Для учащихся школы военные связисты организовали выставку боевой и специальной техники, находящейся на вооружении. Каждый желающий смог посидеть внутри машин и попробовать себя в роли экипажа.

Кульминацией праздника стало показательное выступление военнослужащих, которые выполнили упражнения по рукопашный бою с оружием и без него, а также элементы по обезвреживанию условного противника. После чего, состоялось принятие учащихся школ в ряды движения "Юнармия".

В завершение мероприятия военные повара накормили гостей праздника солдатской гречневой кашей с мясом и сладкими чаем, которые были приготовлены на полевой кухне.

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