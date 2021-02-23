23 февраля в Самарской области была самая холодная ночь

Синоптики назвали прошлую ночь в Самарской области самой холодной с 1945 года, когда был установлен рекорд сильных морозов.

Напомним, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. по свидетельствам очевидцев, в ночь на 23 февраля столбики термометров по области опускались даже до отметки -40 градусов.

По данным синоптиков, холоднее всего было в Клявлино: -31°С. Рекорд времен Великой Отечественной войны был побит в Самаре - температура воздуха опустилась до -30°С, а порывы ветра достигали 15-18 м в секунду.