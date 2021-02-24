В Самаре пройдет пресс-конференция фестиваля "Театральное Приволжье-2020"

В четверг, 25 февраля, в 16:00 в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства" состоится пресс-конференция, посвященная итогам фестиваля "Театральное Приволжье-2020".

Напомним, масштабный театральный проект, участниками которого стали детские и молодежные коллективы со всего Приволжского федерального округа, стартовал в сентябре минувшего года.

Сколько поступило заявок на региональный этап фестиваля? Кто представляет Самарскую область на окружном этапе? Каковы шансы наших коллективов выйти в финал и стать лауреатами? О репертуаре фестиваля, участниках, а также особенностях проведения в 2020 году расскажут гости пресс-конференции.

Прямая онлайн-трансляция с мероприятия будет доступна в группе "Самарская область" Вконтакте.