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Театр Культура

В Самаре пройдет пресс-конференция фестиваля "Театральное Приволжье-2020"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 февраля, в 16:00 в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства" состоится пресс-конференция, посвященная итогам фестиваля "Театральное Приволжье-2020".

Напомним, масштабный театральный проект, участниками которого стали детские и молодежные коллективы со всего Приволжского федерального округа, стартовал в сентябре минувшего года.

Сколько поступило заявок на региональный этап фестиваля? Кто представляет Самарскую область на окружном этапе? Каковы шансы наших коллективов выйти в финал и стать лауреатами? О репертуаре фестиваля, участниках, а также особенностях проведения в 2020 году расскажут гости пресс-конференции.

Прямая онлайн-трансляция с мероприятия будет доступна в группе "Самарская область" Вконтакте.

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