Госдолг Самарской области оказался на 8 млрд рублей меньше, чем планировалось

Региональные власти предлагают в рамках внесения поправок в бюджет Самарской области на 2021 и 2022-2023 гг. скорректировать верхний предел госдолга, снизив этот показатель на 8,17 млрд рублей.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется - причиной такого решения является то, что фактически объем госдолга на 1 января 2021 г. оказался ниже в связи с "отсутствием потребности привлечения банковских кредитов при исполнении областного бюджета в 2020 году". Так, объем госдолга на начало года был равен 47,3 млрд руб. вместо предполагаемых 55,5 млрд рублей.

"В этой связи снижается плановый объем привлечения новых заимствований на погашение банковских кредитов, не привлеченных в прошлом году", - отмечается в документе, а также сообщается, что поправками предлагается предусмотреть дополнительное привлечение рыночных заимствований на финансирование дефицита бюджета в размере 3,38 млрд руб. в 2021 г., 1,2 млрд - в 2022 г. и 3,39 млрд - в 2023 году.

Напомним, в Самарской области с 2017 г. реализуется политика по снижению госдолга и, по словам министра управления финансами региона Андрея Прямилова, именно она позволила сформировать резерв привлечения заимствований, который может быть мобилизован в случае возникновения кризисных ситуаций в экономике.

При формировании проекта бюджета на 2021-2023 гг. госдолг Самарской области на 1 января 2021 г. ожидается в размере 55,5 млрд руб., на 1 января 2022 г. - 63,43 млрд рублей. При этом к 1 января 2024 г. его планируется снизить на 500 млн рублей.

На 1 января 2022 г. уровень долговой нагрузки областного бюджета должен составить 45% с поэтапным снижением к 1 января 2024 года до 41%.