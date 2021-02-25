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ЖКХ и благоустройство Общество

Глава Куйбышевского района Самары: водоснабжение по основной линии восстановлено

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков прокомментировал ситуацию с отключением холодной воды.

"Меры по устранению проблемы были приняты достаточно оперативно. В этом приняли участие ресурсоснабжающая организация и представители департамента городского хозяйства. Основные повреждения пришлись на участок возле Бакинской, 21 б. На текущий момент водоснабжение по основной линии восстановлено. Локально возможны проблемы в связи с промерзанием вводов на конкретные дома из-за того, что где-то могут не выдерживать задвижки. Сейчас специалисты точечно проходят каждый участок и устраняют недочеты. Стоит отметить, что основные работы выполнены, первопричина устранена", - говорит Алексей Коробков.

Напомним, в 7:36 25 февраля прорвало трубопровод холодного водоснабжения на ул. Бакинской, 21б. Из-за этого без воды остались 16 многоквартирных домов (3200 человек).

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